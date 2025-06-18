Військові пенсії: що робити, коли виплати порахували неправильно

В Україні військовослужбовцям з інвалідністю держава виплачує пенсію. Однак вона не завжди нараховується правильно, і людина має право оскаржити виплати.

Яку пенсію по інвалідності мають отримувати військові

Українським військовим, які були звільнені зі служби внаслідок інвалідності, пенсію виплачують залежно від групи та обставин отримання інвалідності, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Військовим з інвалідністю внаслідок війни мають призначати такі розміри грошового забезпечення:

для I групи інвалідності – 100% (мінімум 16 847 гривень з березня 2025 року);

для ІI групи інвалідності – 80% (мінімум 13 822 гривні з березня 2025 року);

для III групи інвалідності – 60% (мінімум 9 478 гривень з березня 2025 року).

Іншим військовим з інвалідністю, отриманою не внаслідок війни, передбачена така частка від грошового забезпечення:

для I групи інвалідності – 70% (щонайменше 6 635,31 гривні з березня 2025 року);

для ІI групи інвалідності – 60% (щонайменше 6 334,17 гривні з березня 2025 року);

для III групи інвалідності – 40% (щонайменше 6 031,58 гривні з березня 2025 року).

Важливо! Якщо у довідці МСЕК зазначається, що причиною інвалідності військового стало захворювання, пов’язане з проходженням служби, це не означає інвалідність внаслідок війни. Це два різні статуси, які дають право на різну пенсію. Звідси можуть виникати непорозуміння щодо нарахування виплат.

Що робити, коли пенсію порахували неправильно

З оформленням статусів інвалідності, які впливають на розмір пенсій, військовим повинні допомагати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Якщо військовослужбовець не згодний із рішенням військово-лікарської комісії, він може оскаржити його в досудовому порядку, подавши скаргу до ВЛК вищого рівня, або ж в суді.

А якщо військовий не згоден з рішенням комісії, яка визначає групу інвалідності, то тепер може поскаржитися до Центру оцінювання функціонального стану людини, який замінює МСЕК.

Варто знати! На розмір пенсії військового впливає також довідка про обставини отримання інвалідності, яку видає військова частина. Якщо військовослужбовець вважає, що керівництво військової частини видало неправильну довідку, чим порушило його права на пенсію, то може поскаржитися вищому командуванню, аж до Генштабу.