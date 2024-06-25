Як призначають пенсії військовим та який розмір виплат

Учасники бойових дій мають кілька пенсійних пільг, зокрема, право на дострокову пенсію. Це стосується як тих, хто був в Афганістані чи АТО, так і тих, хто бере участь у бойових діях сьогодні.

Дострокова пенсія військовим

В Україні пенсійний вік для чоловіків і жінок встановлений на рівні 60 років. Для отримання пенсії за віком у 2024 році необхідно мати щонайменше 31 рік стажу, і цей показник буде зростати.

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Однак, якщо людина має статус УБД, вона може вийти на пенсію раніше та з меншою кількістю стажу.

Статус УБД дає право виходу на пенсію чоловікам при досягненні 55 років за наявності не менше 25 років загального стажу.

Жінки з таким статусом можуть вийти на пенсію в 50 років, маючи не менше 20 років стажу. Для оформлення дострокової пенсії необхідно мати відповідне посвідчення і підтвердити необхідний стаж.

Стаж, набутий до 1 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою та іншими паперовими документами (якщо вони ще не оцифровані), а після цієї дати – даними про сплату страхових внесків.

Яким має бути розмір пенсії

Пенсія розраховується на загальних підставах, як і звичайна пенсія за віком – залежно від кількості стажу і розміру заробітної плати людини.

Зарплата визначається на підставі даних про сплату страхових внесків за всі періоди роботи з 1 липня 2000 року до моменту призначення пенсії. Тобто розмір виплат прораховується індивідуально.

Загальний розмір пенсії учасника бойових дій з усіма надбавками не може бути меншим за 4 958 гривень. Це визначено постановою Кабміну.

Ця постанова також встановлює мінімальні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

І група – не менше 15 347 гривень;

ІІ група – не менше 12 396 гривень;

ІІІ група – не менше 8 500 гривень.

Отримання будь-якого виду інвалідності дозволяє оформити пенсію або соціальну допомогу за інвалідністю незалежно від віку.