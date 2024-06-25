Досрочная пенсия военным
В Украине пенсионный возраст для мужчин и женщин установлен на уровне 60 лет. Для получения пенсии по возрасту в 2024 году необходимо иметь не менее 31 года стажа, и этот показатель будет расти.
Читайте также Лайфхак для пенсионеров: как получать пенсию быстрее
Однако, если человек имеет статус УБД, он может выйти на пенсию раньше и с меньшим количеством стажа.
Статус УБД дает право выхода на пенсию мужчинам при достижении 55 лет при наличии не менее 25 лет общего стажа.
Стаж, приобретенный до 1 января 2004 года, подтверждается трудовой книжкой и другими бумажными документами (если они еще не оцифрованы), а после этой даты – данными об уплате страховых взносов.
Каким должен быть размер пенсии
Пенсия рассчитывается на общих основаниях, как и обычная пенсия по возрасту – в зависимости от количества стажа и размера заработной платы человека.
Зарплата определяется на основании данных об уплате страховых взносов за все периоды работы с 1 июля 2000 года до момента назначения пенсии. То есть размер выплат просчитывается индивидуально.
Это постановление также устанавливает минимальные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны:
- I группа – не менее 15 347 гривен;
- II группа – не менее 12 396 гривен;
- ІІІ группа – не менее 8 500 гривен.
Получение любого вида инвалидности позволяет оформить пенсию или социальную помощь по инвалидности независимо от возраста.