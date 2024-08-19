Пенсійний фонд витратив мільярди на пенсії та соцвиплати у серпні

Пенсійний фонд України забезпечив фінансування пенсійних виплат за серпень на загальну суму 44,5 мільярда гривень. На що ще було витрачено кошти, читайте далі.

Фінансування соцвиплат у серпні

Окрім того, Пенсійний фонд виділив фінансування на житлові субсидії та пільги в розмірі 1336 мільйонів гривень. Водночас на страхові виплати було витрачено 2043,3 мільйона гривень, з яких 888,1 мільйона гривень призначено було на оплату лікарняних.

Читайте також: Зарахування періодів навчання до страхового стажу: що потрібно знати

До того ж у серпні було надано 563 тисячі послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Які актуальні пенсійні виплати в Україні

Середня пенсія в Україні зросла за останні три місяці на 73 гривні, тому наразі становить 5 816 гривень. Для порівняння, в січні 2024 року середня пенсія була 5 385 гривень.

Станом на 1 липня, пенсії для різних категорій пенсіонерів розподіляються наступним чином:

Від 3 001 до 4 000 гривень отримують 17,32% осіб;

Від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59%;

Від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47%.

26,14% пенсіонерів отримують менш як 3 тисяч гривень.