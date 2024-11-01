Найбільша в історії сума пенсій: ПФУ поставив історичний рекорд

1 листопада 2024, 11:15
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Автор: Тетяна Стельмах

Пенсійний фонд завершив фінансування соцвиплат у жовтні 2024 року. На пенсію виділили найбільші в історії фонду гроші – 64 мільярди гривень.

Пенсія у жовтні

Близько 54,5 мільярда гривень було виплачено через уповноважені банки, а ще 9,5 мільярда гривень через "Укрпошту", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Загалом від початку року ПФУ перерахував 614,3 мільярда гривень українцям, зокрема:

  • Жовтень – 64,0 мільярда гривень;
  • Вересень – 62,9 мільярда гривень;
  • Серпень – 63,5 мільярда гривень;
  • Липень – 62,4 мільярда гривень;
  • Червень – 62,3 мільярда гривень;
  • Травень – 60,9 мільярда гривень;
  • Квітень – 60,5 мільярда гривень;
  • Березень – 57,6 мільярда гривень;
  • Лютий – 51,0 мільярда гривень;
  • Січень – 50,4 мільярда гривень;