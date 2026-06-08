Без цього вам скасують пенсію: ПФУ нагадав українцям
Українські пенсіонери зобов'язані проходити ідентифікацію. Це обов'язкова процедура. Чи треба її проходити тим, хто це вже зробив у 2025 році, читайте далі.
Кому треба пройти ідентифікацію у 2026 році?
Фізичну ідентифікацію мають проходити всі пенсіонери, що тимчасово проживають за межами України, але хочуть і надалі отримувати українську пенсію. Це закріплено статтею 47-1 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", повідомляє ПФУ.
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Особам, які тимчасово проживають за кордоном, виплата пенсії здійснюється на поточні рахунки, відкриті в українських банках, за умови проходження фізичної ідентифікації,
– повідомляє ПФУ.
Встигати пройти ідентифікацію треба до 31 грудня кожного календарного року. Тобто, виходить що:
- Пенсіонери, які встигли пройти ідентифікацію у 2025 році, будуть отримувати пенсію у 2026.
- Якщо ж особа хоче продовжувати отримувати пенсію у 2027, ідентифікацію необхідно пройти у 2026 році.
Наразі проходити ідентифікацію мають пенсіонери, що перебувають ТОТ. Завдяки цьому, їм продовжить надходити українська пенсія у звичному режимі.
Що важливо знати про пенсійну ідентифікацію?
- Фізична ідентифікація це надважлива. Саме завдяки їй, відбувається підтвердження особи. Тобто, перевіряється, що кошти надходять тій людині, якій вони призначені.
- Пройти ідентифікацію можна різними методами. Зокрема, така опція доступна у відділенні ПФУ. Також це можна зробити онлайн, наприклад, через вебпортал Пенсійного фонду.