Без цього вам скасують пенсію: ПФУ нагадав українцям

Українські пенсіонери зобов'язані проходити ідентифікацію. Це обов'язкова процедура. Чи треба її проходити тим, хто це вже зробив у 2025 році, читайте далі.

Кому треба пройти ідентифікацію у 2026 році?

Фізичну ідентифікацію мають проходити всі пенсіонери, що тимчасово проживають за межами України, але хочуть і надалі отримувати українську пенсію. Це закріплено статтею 47-1 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", повідомляє ПФУ.

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Особам, які тимчасово проживають за кордоном, виплата пенсії здійснюється на поточні рахунки, відкриті в українських банках, за умови проходження фізичної ідентифікації,

– повідомляє ПФУ.

Встигати пройти ідентифікацію треба до 31 грудня кожного календарного року. Тобто, виходить що:

Пенсіонери, які встигли пройти ідентифікацію у 2025 році, будуть отримувати пенсію у 2026.

Якщо ж особа хоче продовжувати отримувати пенсію у 2027, ідентифікацію необхідно пройти у 2026 році.

Наразі проходити ідентифікацію мають пенсіонери, що перебувають ТОТ. Завдяки цьому, їм продовжить надходити українська пенсія у звичному режимі.

Що важливо знати про пенсійну ідентифікацію?