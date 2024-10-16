Що чекає на українських пенсіонерів у 2025 році

1 липня 2025 року в Україні стартує нова пенсійна реформа, головною метою якої є впровадження накопичувальної системи. Як це позначиться на громадянах і що зміниться в пенсійному забезпеченні, читайте далі.

Для чого Україні пенсійна реформа

Основою пенсійної реформи 2025 року стане перехід на накопичувальну систему, за якою з липня громадяни України будуть робити обов'язкові внески на свої індивідуальні рахунки, пояснили у "Comments.ua".

Читайте також: В Україні зросли пенсії: які дані наводить Пенсійний Фонд

Ці кошти виплачуватимуться після виходу на пенсію, і ефективність реформи стане помітною через 20 – 30 років. За новою системою, пенсії покриватимуть 40% від заробітної плати за повного страхового стажу, що майже вдвічі перевищує сучасний рівень

Зверніть увагу! Запровадження нової пенсійної реформи в Україні зумовлене кількома ключовими чинниками: зменшенням населення, старінням нації, зниженням народжуваності та скороченням кількості працездатних громадян

Чи буде пенсійна система обовʼязковою для громадян

Зокрема, Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що уряд уже узгодив необхідне законодавство, і впровадження нової пенсійної системи заплановане на липень 2025 року.

Зверніть увагу! Накопичувальна система буде обовʼязковою для громадян, народжених після 2000 року, а інші можуть приєднатись добровільно.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що розмір пенсійних виплат залежатиме від накопичених балів за кожен рік роботи. Відтак, за середню зарплату людина отримає 10 балів. Ті, хто має вищі доходи – отримають більше балів. Ці бали щорічно будуть конвертуватися в пенсійні виплати на основі актуальної середньої заробітної плати в країні.