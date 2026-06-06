Пенсії можуть рахувати по-новому: що зміниться для тисяч українців

Пенсійна реформа може принести зміни не лише до основних виплат, а й до надбавок. Урядовці пропонують переглянути чинний підхід до нарахування додаткових коштів.

Які зміни у пенсійній системі чекають українців?

В Україні готують чергові зміни до пенсійної системи, які можуть вплинути на порядок нарахування виплат та пенсійних надбавок. Одним із напрямів реформи стане перегляд механізмів підтримки громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

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У Міністерстві соціальної політики заявляють, що майбутні зміни мають на меті створити більш зрозумілу та єдину систему пенсійного забезпечення, де правила нарахування виплат будуть чітко врегульовані в одному законодавчому документі.

Які зміни готують для чорнобильців?

У межах реформи планують об'єднати норми щодо пенсійного забезпечення ліквідаторів аварії на ЧАЕС та інших постраждалих категорій громадян. Зараз такі виплати регулюються різними нормативними актами, що нерідко створює складнощі під час призначення пенсій і доплат.

Очікується, що новий підхід дозволить встановити єдині правила нарахування надбавок, спростити процедури та усунути розбіжності між чинними законодавчими нормами.

Що ще передбачає пенсійна реформа?

Паралельно уряд працює над масштабним оновленням усієї пенсійної системи. Серед ключових нововведень є впровадження механізму пенсійних балів, які мають зробити розрахунок виплат більш справедливим та прив'язаним до рівня офіційної заробітної плати.

Також обговорюється запуск накопичувальної пенсійної системи. Передбачається, що частина внесків громадян надходитиме на персональні рахунки, а накопичені кошти можна буде успадковувати.

Як зараз визначають розмір пенсії?