Чи зміняться вимоги до стажу та індексації: що чекати від пенсійної реформи

Нині у Мінсоцполітики готується пенсійна реформа, яка покликана забезпечити справедливі виплати для пенсіонерів. Виплати українців будуть залежати від виплачених внесків.

Чи зміняться вимоги до стажу та індексації

Нова реформа не змінить правил виходу на пенсію, проте має на меті впровадити чіткий страховий принцип – майбутня пенсія залежить від теперішніх внесків. До слова, індексація проходитиме у звичному порядку.

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Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак розповіла для 24 Каналу, що реформа вплине на нарахування, пов'язані з понаднормовим стажем та індексацією виплат.

Дарина Марчак Заступниця міністра соціальної політики Щодо понаднормового стажу. Для прикладу, якби ви мали до 60 років — 35 років стажу, а потім за власним бажанням вирішили не виходити на пенсію, а працювати ще 5 років, то виходячи сьогодні на пенсію, ваша пенсія за 40 років стажу і при середній зарплаті склала б 5 424 гривень + підвищення 1 636 гривень за 5 років відстрочення виходу на пенсію (30% від суми пенсії, по 0,5% за місяць відстрочки — цей принцип обрахунку збережеться після реформи).

Відповідно, загальна пенсія склала б 7 050 гривень, що складає 61,2% від середньої зарплати, з якої сплачено ЄСВ за попередній рік після вирахування податків.

Доплати за понаднормовий стаж зараз

Середній чистий коефіцієнт заміщення, що охоплює всі компоненти пенсії, включаючи накопичувальну частину, становить 66,7% для осіб у країнах ЄС з 40-річним стажем.

Необхідний стаж для виходу на пенсію у 60 років нині становить 31 рік. За кожен відпрацьований понаднормовий рік передбачена доплата до пенсії у розмірі 1% від розміру пенсії, але не більше ніж 1% від прожиткового мінімуму.

Це стосується тих, хто вийшов на пенсію до жовтня 2011 року. Натомість ті, хто вийшли на законний відпочинок пізніше отримують компенсацію за понад 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок.