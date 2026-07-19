Пенсіонерам пояснили, коли доведеться міняти посвідчення у 2026 році

Частині українських пенсіонерів у 2026 році можуть видати нове пенсійне посвідчення. Йдеться не лише про випадки втрати чи пошкодження документа, а й про ситуації.

Коли потрібно міняти пенсійне посвідчення

Пенсійне посвідчення також замінюють, коли людина переходить на інший вид пенсії, повідомили в ПФУ.

Новий документ оформлюють лише після подання заяви пенсіонером. Його можуть перевипустити у таких випадках:

якщо посвідчення втрачено;

якщо документ пошкоджений або став непридатним для використання;

якщо людині призначили інший вид пенсії, зокрема після переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком;

в інших випадках, передбачених законодавством.

При цьому в ПФУ підкреслюють, що навіть після переходу на пенсію за віком документом, який підтверджує статус людини з інвалідністю, залишається витяг із рішення експертної команди. Його заміна не потрібна.

Як оформити нове посвідчення

Подати заяву можна кількома способами:

Особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду (потрібно мати при собі паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та фотографію). Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ (необхідно завантажити скан-копії паспорта, ідентифікаційного коду, фотографії та власного підпису, виконаного чорним чорнилом). У мобільному застосунку "Пенсійний фонд" (потрібно перейти до меню "До ПФУ", відкрити розділ "Комунікації до ПФУ" та обрати пункт "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення").

Після виготовлення нового пенсійного посвідчення його електронна версія автоматично може відображатися у застосунку Дія. Такий цифровий документ має таку ж юридичну силу, як і пластикове пенсійне посвідчення.

До слова, якщо українець або українка прагне звернутися до ПФУ, то зовсім не обов'язково для цього стояти у чергах та очікувати можливість записатися. На вебпорталі електронних послуг функціонує сервіс "Запис на прийом".

Якщо у людини змінилися плани та обставини, то вона може скасувати свій запис. Слід також врахувати, що на роботу з певними видами послуг (наприклад, призначення державних соціальних виплат або пенсій) триватиме більше, ніж 15 хвилин для обслуговування.