Когда необходимо заменить пенсионное удостоверение

Пенсионное удостоверение также заменяют, когда человек переходит на другой вид пенсии, сообщили в ПФУ.

Новый документ оформляют только после подачи заявления пенсионером. Его могут перевыпустить в следующих случаях:

если удостоверение утеряно;

если документ поврежден или стал непригодным для использования;

если человеку назначили другой вид пенсии, в частности после перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту;

в других случаях, предусмотренных законодательством.

При этом в ПФУ подчеркивают, что даже после перехода на пенсию по возрасту документом, подтверждающим статус человека с инвалидностью, остается выписка из решения экспертной комиссии. Ее замена не требуется.

Как оформить новое удостоверение

Подать заявление можно несколькими способами:

Лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда (необходимо иметь при себе паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и фотографию). Через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ (необходимо загрузить скан-копии паспорта, идентификационного кода, фотографии и собственной подписи, выполненной черными чернилами). В мобильном приложении "Пенсионный фонд" (необходимо перейти в меню "В ПФУ", открыть раздел "Обращения в ПФУ" и выбрать пункт "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения").

После изготовления нового пенсионного удостоверения его электронная версия автоматически отобразится в приложении "Дія". Такой цифровой документ имеет такую же юридическую силу, как и пластиковое пенсионное удостоверение.

Кстати, если украинец или украинка хочет обратиться в ПФУ, то для этого совсем не обязательно стоять в очередях и ждать возможности записаться. На веб-портале электронных услуг работает сервис "Запись на прием".

Если у человека изменились планы и обстоятельства, он может отменить свою запись. Следует также учесть, что на обработку определенных видов услуг (например, назначение государственных социальных выплат или пенсий) уйдет более 15 минут.