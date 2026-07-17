Как быстро и просто записаться в ПФУ
На веб-портале электронных услуг работает сервис "Запись на прием", почему напомнили в Пенсионном фонде.
Алгоритм онлайн-записи на данный момент следующий:
- Необходимо авторизоваться на веб-портале любым удобным способом (КЭП, ДИЯ.ПИДПИС или ID.GOV.UA).
- В разделе "Взаимодействие с ПФУ" необходимо выбрать опцию "Запись на прием".
- В верхней части экранной формы нового окна нажать кнопку "Записаться на прием".
- В открывшейся форме выбрать орган Пенсионного фонда, сервисный центр (в который планируется визит), тему (вопрос), год и месяц приема.
- Нажмите кнопку "Загрузить расписание".
- Выберите желаемую дату и время приема (свободные часы отмечены зеленым цветом).
- Выберите ячейку с желаемым временем.
- В открывшемся окне нажмите кнопку "Записаться на прием".
После этого можно распечатать талон.
Если у человека изменились планы и обстоятельства, он может отменить свою запись.
Отсутствие распечатанного талона не является основанием для отказа в приеме в указанное посетителем время,
– отметили в Пенсионном фонде.
Следует также учесть, что на оформление определенных видов услуг (например, назначение государственных социальных выплат или пенсий) уйдет более 15 минут.
Что еще стоит знать о Пенсионном фонде
Напомним, почему с 1 июня ПФУ работает через единый контакт-центр. Прежние номера "горячей линии" ПФУ в Киеве прекратили свою работу.
На первый номер можно позвонить бесплатно. Что касается последних двух номеров: человеку придется оплатить звонок по тарифам своего мобильного оператора.