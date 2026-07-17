Як швидко та просто записатися до ПФУ

На вебпорталі електронних послуг функціонує сервіс "Запис на прийом", про що нагадали у Пенсійному фонді.

Алгоритм онлайн-запису наразі такий:

  • Слід авторизуватися на вебпорталі будь-яким зручним способом (КЕП, ДІЯ.ПІДПИС чи ID.GOV.UA).
  • У розділі "Комунікації з ПФУ" потрібно обрати опцію "Запис на прийом".
  • Вже верхній частині екранної форми нового вікна натиснути кнопку "Записатися на прийом".
  • У формі, що відкриється, обрати орган Пенсійного фонду, сервісний центр (до якого планується візит), тему (питання), рік та місяць прийому.
  • Натиснути кнопку "Завантажити розклад".
  • Вибрати бажану дату та годину прийому (вільні години позначені зеленим кольором).
  • Вибрати клітинку з бажаним часом.
  • У вікні, що відкриється, натиснути на кнопку "Записатися на прийом".

Після цього можна роздрукувати талон.

Якщо у людини змінилися плани та обставини, то вона може скасувати свій запис.

Пальне

Відсутність роздрукованого талону не є підставою для відмови у прийомі у визначений відвідувачем час,
– зазначили у Пенсійному фонді.

Слід також врахувати, що на роботу з певними видами послуг (наприклад, призначення державних соціальних виплат або пенсій) триватиме більше, ніж 15 хвилин для обслуговування.

Що ще варто знати про Пенсійний фонд

Нагадаємо, що ще з 1 червня ПФУ працює через єдиний контакт-центр. Попередні номери "гарячої лінії" ПФУ в Києві припинили свою роботу.

На перший номер можна зателефонувати безплатно. Щодо останніх двох номерів: людині доведеться заплатити за тарифами свого мобільного оператора.