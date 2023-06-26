Майже без зусиль: як замінити пенсійне посвідчення

Пенсійне посвідчення це дуже важливий документ для його власників, адже воно дозволяє отримувати певні пільги та виплати. Проте бувають ситуації, коли його потрібно замінити через певні причини. Зробити це можна дуже легко.

Як замінити пенсійне посвідчення

Якщо особа змінила своє посвідчення у ПФУ робиться відповідна помітка, яка на це вказує. Загалом його заміняють у наступних випадках:

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якщо старе посвідчення стало непридатним;

у разі втрати посвідчення;

у разі призначення іншого виду пенсії;

у разі зміни обставини здійснення опіки та піклування.

Щоб це зробити потрібно звернутися до Пенсійного фонду та написати відповідну заяву. Також потрібно подати наступні документи:

документ, що посвідчує особу/повноваження особи як представника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта для фізичних осіб;

фото;

зразок підпису (для електронного пенсійного посвідчення).

Отримати документ можна буде у зазначеному в заяві сервісному центрі ПФУ. Проте у разі отримання електронного пенсійного посвідчення — у зазначеному в заяві відділенні банку.

Пенсійне посвідчення в "Дії"

Для пенсіонерів, які отримали своє посвідчення за віком після 2014 року, електронний документ автоматично з'явиться у застосунку "Дія". Усі інші мають додати його туди самостійно.

Наприклад особи, які мають посвідчення книжечкою, але хочуть отримати його в додатку, варто звернутися до ПФУ, щоб змінити посвідчення. Це можна зробити онлайн за цим посиланням або у будь-якому сервісному центрі.

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