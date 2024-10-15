Зміни у пенсійній системі: що таке бали для пенсії

В Україні планується перейти на систему балів для пенсійних виплат, що вже діє в Литві та кількох інших країнах. Що це означатиме для українців, читайте далі.

Нова система пенсійних нарахувань

Як пояснила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, нова система буде враховувати лише два чинники: кількість відпрацьованих років та кількість сплачених щомісячних внесків, повідомляє Укрінформ. Саме ці показники конвертуватимуться у бали.

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Вартість кожного бала становитиме 30% від середньої заробітної плати у конкретному році. Таким чином, якщо людина пропрацювала 35 років і отримувала середню зарплату, то може розраховувати на не менше ніж 30% свого заробітку в солідарній пенсійній системі, як зазначила урядовиця.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Сукупно це дасть заміщення тільки в солідарній пенсійній системі на рівні 40% від заробітку людини. Водночас солідарний внесок у пенсійну систему становить 18%, а ми повертаємо 40%. Це приріст у два рази – жоден банк такого приросту не дає.

Жолнович повідомила, що Мінсоцполітики планує запровадити професійні накопичення з 2026 року.

Зауважте! Нинішня система пенсійного забезпечення зазнала численних змін, які ускладнили процес обчислення пенсії. Міністр уточнила, що головною метою впровадження нового механізму є спрощення існуючого алгоритму розрахунків.