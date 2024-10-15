Нова система пенсійних нарахувань

Як пояснила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, нова система буде враховувати лише два чинники: кількість відпрацьованих років та кількість сплачених щомісячних внесків, повідомляє Укрінформ. Саме ці показники конвертуватимуться у бали.

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Вартість кожного бала становитиме 30% від середньої заробітної плати у конкретному році. Таким чином, якщо людина пропрацювала 35 років і отримувала середню зарплату, то може розраховувати на не менше ніж 30% свого заробітку в солідарній пенсійній системі, як зазначила урядовиця.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Сукупно це дасть заміщення тільки в солідарній пенсійній системі на рівні 40% від заробітку людини. Водночас солідарний внесок у пенсійну систему становить 18%, а ми повертаємо 40%. Це приріст у два рази – жоден банк такого приросту не дає.

Жолнович повідомила, що Мінсоцполітики планує запровадити професійні накопичення з 2026 року.

Зауважте! Нинішня система пенсійного забезпечення зазнала численних змін, які ускладнили процес обчислення пенсії. Міністр уточнила, що головною метою впровадження нового механізму є спрощення існуючого алгоритму розрахунків.