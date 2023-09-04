Які пенсії отримують вчителі у 2023 році

Попри те, що професія вчителя є однією з найважливіших, виплати для цих спеціалістів досі залишаються на низькому рівні. Проте у ній присутні і свої плюси, працівники цієї сфери мають змогу вийти на пенсію раніше.

Яку пенсію отримують вчителі

Розмір пенсії регулюється відповідно до суми зарплати, стану здоров'я та страхового стажу набутого людиною. Якщо вчитель отримував високу заробітну плату, то і пенсія буде більшою.

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На розмір зарплати впливає діяльність педагога, місце роботи та навантаженість. Тобто, якщо вчитель не тільки викладає предмет, а і є класним керівником чи організатором гуртків, він отримує більше коштів.

Педагог, який мав зарплату 14 500 гривень, станом на зараз, матиме мінімум 5 699 гривень пенсії.

Розмір пенсій в Україні

Мінімальна можлива пенсія в Україні – 2 093 гривні для осіб, що продовжують працювати. Максимальна – 20 930 гривень.

Які пенсійні виплати отримують українці:

0,6% пенсіонерів мають виплати у сумі 1 227,80 гривень;

10,4% – понад 10 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;

29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень.

Коли вчителі можуть піти на пенсію

Згідно з теперішнім законодавством, працівники українських освітніх закладів можуть вийти на пенсію за вислугою років після набуття 60 років. При отриманні потрібного стажу у 55 років, такий робітник має право піти на заслужений відпочинок раніше.

З 1 квітня 2023 року кількість необхідного стажу для дострокового виходу на пенсію працівників закладів освіти – 29 років і 6 місяців.