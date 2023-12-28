Пенсія по інвалідності в Україні: на які виплати можна розраховувати

Розміри інвалідних виплат безпосередньо залежать від віку та обставин, що призвели до інвалідності особи. Тим не менш, уряд визначив мінімуми, менше яких пільгова пенсія бути не може.

Хто може отримати пенсію по інвалідності

Виплата по інвалідності надається громадянам, які отримали певні каліцтва. У особи обов'язково має бути від 1 до 15 років страхового стажу.

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Водночас групу інвалідності визначає спеціальна комісія, яка перевіряє наскільки працездатною є особа. У деяких випадках, експертизу потрібно проходити повторно.

Які виплати по інвалідності у 2023 році

Під час проходження комісії, група інвалідності може змінюватись. Відповідно, виплати будуть іншими.

На суму виплат по інвалідності впливає ступінь каліцтва особи, тобто призначена їй група. Зараз мінімальна сума цих пенсій така:

І група – 2 300 гривень;

ІІ та ІІІ групи, за умови, що особа не працює – 2 100 гривень;

ІІ та ІІІ групи, якщо громадянин працює – 2 093 гривні.

І група – 100% пенсії за віком;

ІІ група – 90%;

ІІІ група – 50%.

Сума пенсії по інвалідності,Вікова пенсія визначається відповідно до стажу, який набула особа на час отримання каліцтва, різниці її віку та 60 років (граничний вік виходу на пенсію) та інших індивідуальних показників.

Виплати для різних категорій пенсіонерів

А от мінімальна виплата для різних категорій пенсіонерів становить:

для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ);

(360% ПМ); для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень;

для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії)

Важливі нюанси

Аби пенсія по інвалідності була призначена від дня встановлення інвалідності, заяву на її призначення слід подати до управління Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців із дня встановлення інвалідності. Якщо виплату пенсії особі з інвалідністю було припинено у зв’язку з відновленням здоров’я або якщо вона не отримувала пенсії внаслідок неявки на повторний огляд без поважних причин – то за наступного визнання її особою з інвалідністю виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності.

До пенсії по інвалідності встановлюються надбавки, підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною, якщо особа з інвалідністю має на них право.