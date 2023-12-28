Кто может получить пенсию по инвалидности
Выплата по инвалидности предоставляется гражданам, получившим определенные увечья. У человека обязательно должно быть от 1 до 15 лет страхового стажа.
Читайте также: Помощь украинцам во время войны: кто получит новые выплаты
В то же время группу инвалидности определяет специальная комиссия, которая проверяет насколько трудоспособно лицо. В некоторых случаях экспертизу нужно проходить повторно.
Какие выплаты по инвалидности в 2023 году
На сумму выплат по инвалидности влияет степень увечья лица, то есть назначенная ему группа. Сейчас минимальная сумма этих пенсий такова :
- I группа – 2 300 гривен;
- ІІ и ІІІ группы, при условии, что лицо не работает – 2 100 гривен;
- ІІ и ІІІ группы, если гражданин работает – 2093 гривны.
- I группа – 100% пенсии по возрасту;
- ІІ группа – 90%;
- ІІІ группа – 50%.