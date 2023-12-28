Кто может получить пенсию по инвалидности

Выплата по инвалидности предоставляется гражданам, получившим определенные увечья. У человека обязательно должно быть от 1 до 15 лет страхового стажа.

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В то же время группу инвалидности определяет специальная комиссия, которая проверяет насколько трудоспособно лицо. В некоторых случаях экспертизу нужно проходить повторно.

Обратите внимание! Во время прохождения комиссии группа инвалидности может изменяться. Соответственно выплаты будут другими.

Какие выплаты по инвалидности в 2023 году

На сумму выплат по инвалидности влияет степень увечья лица, то есть назначенная ему группа. Сейчас минимальная сумма этих пенсий такова :

I группа – 2 300 гривен;

ІІ и ІІІ группы, при условии, что лицо не работает – 2 100 гривен;

ІІ и ІІІ группы, если гражданин работает – 2093 гривны.

Сумма пенсии по инвалидности, зависит от возрастной и определяется в такой пропорции :

I группа – 100% пенсии по возрасту;

ІІ группа – 90%;

ІІІ группа – 50%.