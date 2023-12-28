Хто може отримати пенсію по інвалідності
Виплата по інвалідності надається громадянам, які отримали певні каліцтва. У особи обов'язково має бути від 1 до 15 років страхового стажу.
Читайте також: Допомога українцям під час війни: хто отримає нові виплати
Водночас групу інвалідності визначає спеціальна комісія, яка перевіряє наскільки працездатною є особа. У деяких випадках, експертизу потрібно проходити повторно.
Які виплати по інвалідності у 2023 році
На суму виплат по інвалідності впливає ступінь каліцтва особи, тобто призначена їй група. Зараз мінімальна сума цих пенсій така:
- І група – 2 300 гривень;
- ІІ та ІІІ групи, за умови, що особа не працює – 2 100 гривень;
- ІІ та ІІІ групи, якщо громадянин працює – 2 093 гривні.
- І група – 100% пенсії за віком;
- ІІ група – 90%;
- ІІІ група – 50%.