Хто може отримати пенсію по інвалідності

Виплата по інвалідності надається громадянам, які отримали певні каліцтва. У особи обов'язково має бути від 1 до 15 років страхового стажу.

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Водночас групу інвалідності визначає спеціальна комісія, яка перевіряє наскільки працездатною є особа. У деяких випадках, експертизу потрібно проходити повторно.

Зверніть увагу! Під час проходження комісії, група інвалідності може змінюватись. Відповідно, виплати будуть іншими.

Які виплати по інвалідності у 2023 році

На суму виплат по інвалідності впливає ступінь каліцтва особи, тобто призначена їй група. Зараз мінімальна сума цих пенсій така:

І група – 2 300 гривень;

ІІ та ІІІ групи, за умови, що особа не працює – 2 100 гривень;

ІІ та ІІІ групи, якщо громадянин працює – 2 093 гривні.

Сума пенсії по інвалідності, залежить від вікової і визначається у такій пропорції:

І група – 100% пенсії за віком;

ІІ група – 90%;

ІІІ група – 50%.