Втрата пенсійних виплат в Україні: у чому причина та як їх поновити

Нерідко пенсіонерам можуть припинити виплати через низку причин, які передбачені законом України. Про те, як поновити виплати та зробити це дистанційно, пояснили юристи.

В яких випадках виплати можуть призупинити

Нині часто з припиненням виплат стикаються пенсіонери, які внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в України були змушені виїхати за кордон. Відповідно до закону, це може трапитись, якщо:

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пенсія призначена на підставі документів, що містять невірні відомості;

людина виїхала за кордон на постійне місце проживання;

пенсіонер помер;

особа не з’являлась протягом пів року на пошту, щоб забрати гроші;

пенсіонер, який отримує виплати за вислугою років, влаштувався на роботу за посадою, що дає право на пенсію за вислугу років.

При цьому, якщо пенсіонер не одержує виплати з рахунку понад рік, то банк змушений повідомляти про це відповідному органу ПФУ.

Як поновити пенсійні виплати

Якщо причина припинення виплат не відома самому пенсіонеру, він має звернутись з письмовим запитом у Пенсійний фонд.

У випадку припинення виплат, пенсіонеру необхідно звернутись у будь-який центр ПФУ зі своїми документами та відповідною заявою. Проте подати її через представника не можна.

Це необхідно для того, аби надалі мати офіційну відповідь, яка підлягає оскарженню, зокрема у судовому порядку,

— наголосили юристи.

Однак нині процедура поновлення пенсії спрощена: українці, які мають тимчасовий захист або статус біженця за кордоном, можуть розв’язати проблему дистанційно.

Отже, якщо ви перебуваєте під тимчасовим захистом або отримали статус біженця за кордоном, ви маєте право поновити пенсію дистанційно з дотриманням умов, які зазначено вище, згідно з встановленою процедурою,

— підсумували юристи.

Заяву можна подати й онлайн — через вебпортал ПФУ, в особистому кабінеті.

Які документи потрібні

Термін поновлення пенсійних виплат після з’ясування обставин їх припинення складає 10 днів.

До заяви про поновлення пенсії необхідно додати:

копію паспорта;

копії документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, про реєстрацію місяця тимчасового проживання або перебування особи за кордоном (з перекладом);

оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом).

Усі копії документів мають бути засвідчені дипломатичним представництвом, консульською установою України або нотаріально.

Після поновлення виплат пенсію можна буде отримувати на рахунок українського банку або шляхом міжнародного поштового переказу. У іншому разі слід подати заяву до "Укрпошти" у паперовій або електронній формі.