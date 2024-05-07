Аби отримувати 10 тисяч гривень пенсії: що для цього потрібно

В Україні з мінімальною зарплатою у розмірі 8 000 гривень можна розраховувати на мінімальну пенсію у розмірі 2361 гривню. При цьому, за наявності 35 років стажу.

Як отримувати пенсію у розмірі 10 000 гривень

Відповідно, чим більша в пенсіонера була зарплата, тим більшу пенсійну виплату можна очікувати. Середня зарплата за останні три роки наразі складає 13 547 гривень. Таким чином, для того, аби отримувати 10 000 гривень пенсії щомісячно, потрібно мати заробітну плату удвічі більшу за середню – 27 094 гривні.

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За даними Пенсійного фонду, виплату у розмірі понад 10 000 гривень отримує трохи більше ніж 12% усіх пенсіонерів.

Як дізнатись свій розмір пенсії в майбутньому

У формулі розрахунку пенсії використовують заробітну плату за останні три роки за даними Пенсійного фонду, а не Держастату. Цю зарплату потрібно множити на відношення власної зарплати до середньої, далі множення на стаж у роках та на 1%.

Українці можуть з'ясувати, яку пенсію вони матимуть, через особистий кабінет на вебпорталі Дія. Сервіс дозволяє побачити, скільки людина заробила впродовж життя, всього у кілька кліків.

Для цього потрібно виконати наступні кроки:

Увійдіть у свій особистий кабінет на вебпорталі та перейдіть у розділ "Послуги". Оберіть опцію "Пенсії, пільги та допомога". Виберіть потрібну вам функцію з переліку доступних: "Довідка про доходи пенсіонера", "Призначення пенсії", "Перерахунок пенсії", "Довідка ОК-5", "Довідка ОК-7" та інші.

! "Довідка ОК-5" надає інформацію про суми заробітку, які враховуються під час нарахуванні пенсії, страховий стаж та сплату страхових внесків. "Довідка ОК-7" містить відомості про суми заробітної плати, з яких сплачуються ЄСВ та страховий стаж з 2011 року. Це дозволяє визначити страховий стаж для розрахунку суми лікарняних, допомоги з безробіття та інші соціальні виплати.