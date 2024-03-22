Щоб знати на майбутнє: як самостійно розрахувати розмір пенсійних виплат

У 2024 році українці можуть розрахувати розмір пенсії та вік виходу на заслужений відпочинок самостійно. Для цього потрібно буде лише внести особисті дані та суму актуального заробітку.

Як самостійно розрахувати розмір пенсії

Розрахувати розмір майбутніх виплат нині можливо за допомогою пенсійного калькулятора. Це електронний сервіс, який дає можливість розрахувати розмір майбутньої пенсії і навіть вік виходу на пенсію.

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Скористатися сервісом можна самостійно, в Особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ. Однак, важливо перевірити актуальність даних: дати народження, стать, і у разі потреби внести правильні дані.

Що можна дізнатись у результаті розрахунку пенсії

Розрахунок пенсії за віком виконується також за такою формулою: розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії. Детальніше про це можна прочитати тут

У результаті розрахунку пенсії ви можете дізнатись про наступні важливі моменти:

орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або на основі стажу, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;

детальний протокол розрахунку.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію

Результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України постійно.

Щоб вийти на пенсію за віком у 2024 році, потрібно напрацювати такий страховий стаж:

60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 21 року страхового стажу;

65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

Таку пенсію призначають з наступного дня після досягнення особою пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців із дня настання такого віку. Звернення можна подати через сайт ПФУ або сервісний центр.