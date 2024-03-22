Як самостійно розрахувати розмір пенсії

Розрахувати розмір майбутніх виплат нині можливо за допомогою пенсійного калькулятора. Це електронний сервіс, який дає можливість розрахувати розмір майбутньої пенсії і навіть вік виходу на пенсію.

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Скористатися сервісом можна самостійно, в Особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ. Однак, важливо перевірити актуальність даних: дати народження, стать, і у разі потреби внести правильні дані.

Зауважте! Зверніть увагу! Розрахунок пенсії за віком виконується також за такою формулою: розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії. Детальніше про це можна прочитати тут.

Що можна дізнатись у результаті розрахунку пенсії

У результаті розрахунку пенсії ви можете дізнатись про наступні важливі моменти:

орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або на основі стажу, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;

детальний протокол розрахунку.

Зверніть увагу! Результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України постійно.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію

Щоб вийти на пенсію за віком у 2024 році, потрібно напрацювати такий страховий стаж:

60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 21 року страхового стажу;

65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.