Як самостійно розрахувати розмір пенсії
Розрахувати розмір майбутніх виплат нині можливо за допомогою пенсійного калькулятора. Це електронний сервіс, який дає можливість розрахувати розмір майбутньої пенсії і навіть вік виходу на пенсію.
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Скористатися сервісом можна самостійно, в Особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ. Однак, важливо перевірити актуальність даних: дати народження, стать, і у разі потреби внести правильні дані.
Що можна дізнатись у результаті розрахунку пенсії
У результаті розрахунку пенсії ви можете дізнатись про наступні важливі моменти:
- орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або на основі стажу, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;
- детальний протокол розрахунку.
Який стаж потрібен для виходу на пенсію
Щоб вийти на пенсію за віком у 2024 році, потрібно напрацювати такий страховий стаж:
- 60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;
- 63 роки – за наявності не менше 21 року страхового стажу;
- 65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.