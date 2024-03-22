Як самостійно розрахувати розмір пенсії

Розрахувати розмір майбутніх виплат нині можливо за допомогою пенсійного калькулятора. Це електронний сервіс, який дає можливість розрахувати розмір майбутньої пенсії і навіть вік виходу на пенсію.

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Скористатися сервісом можна самостійно, в Особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ. Однак, важливо перевірити актуальність даних: дати народження, стать, і у разі потреби внести правильні дані.

Що можна дізнатись у результаті розрахунку пенсії

У результаті розрахунку пенсії ви можете дізнатись про наступні важливі моменти:

  • орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або на основі стажу, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;
  • детальний протокол розрахунку.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію

Щоб вийти на пенсію за віком у 2024 році, потрібно напрацювати такий страховий стаж:

  • 60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;
  • 63 роки – за наявності не менше 21 року страхового стажу;
  • 65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.