Как самостоятельно рассчитать размер пенсии
Рассчитать размер будущих выплат сейчас возможно с помощью пенсионного калькулятора. Это электронный сервис, который дает возможность рассчитать размер будущей пенсии и даже возраст выхода на пенсию.
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Воспользоваться сервисом можно самостоятельно, в Личном кабинете на веб-портале ПФУ. Однако, важно проверить актуальность данных: даты рождения, пол, и в случае необходимости внести правильные данные.
Что можно узнать в результате расчета пенсии
В результате расчета пенсии вы можете узнать о следующих важных моментах:
- ориентировочный размер пенсии по введенным данным или на основе стажа, что будет приобретено на дату наступления пенсионного возраста;
- подробный протокол расчета.
Какой стаж нужен для выхода на пенсию
Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2024 году, нужно наработать такой страховой стаж:
- 60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;
- 63 года – при наличии не менее 21 года страхового стажа;
- 65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.