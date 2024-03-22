Как самостоятельно рассчитать размер пенсии

Рассчитать размер будущих выплат сейчас возможно с помощью пенсионного калькулятора. Это электронный сервис, который дает возможность рассчитать размер будущей пенсии и даже возраст выхода на пенсию.

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Воспользоваться сервисом можно самостоятельно, в Личном кабинете на веб-портале ПФУ. Однако, важно проверить актуальность данных: даты рождения, пол, и в случае необходимости внести правильные данные.

Обратите внимание! Обратите внимание! Расчет пенсии по возрасту выполняется также по такой формуле: размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Что можно узнать в результате расчета пенсии

В результате расчета пенсии вы можете узнать о следующих важных моментах:

ориентировочный размер пенсии по введенным данным или на основе стажа, что будет приобретено на дату наступления пенсионного возраста;

подробный протокол расчета.

Обратите внимание! Результаты персонального расчета пенсии будут доступны в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины постоянно.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию

Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2024 году, нужно наработать такой страховой стаж:

60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.