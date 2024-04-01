Пенсія без стажу: на які виплати можуть розраховувати українці

В останні роки в Україні спостерігається зростання кількості громадян без стажу, які випадають із системи страхового соціального забезпечення. Попри це, деякі виплати вони все ж отримають від держави.

Які виплати передбачені для осіб без стажу

Тобто, право на тимчасову державну допомогу мають особи, що досягли пенсійного віку, але не отримують пенсійну виплату через відсутність достатнього страхового стажу.

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Зокрема, вони можуть розраховувати на виплату прив'язану до прожиткового мінімуму – 2 361 гривню. Однак, така "соціальна" пенсія буде доступною не з 60 років, а з 63 років.

А яка мінімальна та максимальна пенсія в Україні? В цьому році процес індексації пенсій в Україні було В цьому році процес індексації пенсій в Україні було організовано з акцентом на підвищення найнижчих пенсійних виплат. В результаті мінімальна пенсія була збільшена до 2 725 гривень, тоді як максимальний розмір пенсії залишився незмінним і становить 23 610 гривень.

Водночас особи, які взагалі не мають страхового стажу, не отримуватимуть пенсію взагалі. Їм призначать допомогу від держави у розмірі прожиткового мінімуму, але лише з 65 років.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію за віком

Для призначення тимчасової допомоги особа подає до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання подає заяву та певний пакет документів.

Відповідно, право на вихід пенсію за віком у 2024 році мають як чоловіки, так і жінки:

за наявності не менше 31 року страхового стажу – у 60 років;

за наявності не менше 21 року страхового стажу – у 63 роки;

за наявності від 15 до 21 року страхового стажу – у 65 років.

Що таке страховий стаж? Страховий стаж – це період, упродовж якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному (соціальному) страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески у сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

Мінімальний страховий стаж для пенсіонерів буде збільшуватися щороку. Так, у 2028 році чоловікам і жінкам потрібно буде пропрацювати як мінімум 35 років, щоб вийти на пенсію в 60 років.