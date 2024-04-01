Какие выплаты предусмотрены для лиц без стажа

То есть, право на временную государственную помощь имеют лица, достигшие пенсионного возраста, но не получающие пенсионную выплату из-за отсутствия достаточного страхового стажа.

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В частности, они могут рассчитывать на выплату, привязанную к прожиточному минимуму – 2 361 гривну. Однако такая "социальная" пенсия будет доступной не с 60 лет, а с 63 лет.

А какая минимальная и максимальная пенсия в Украине? В этом году процесс индексации пенсий в Украине был В этом году процесс индексации пенсий в Украине был организован с акцентом на повышение самых низких пенсионных выплат. В результате минимальная пенсия была увеличена до 2 725 гривен, тогда как максимальный размер пенсии остался неизменным и составляет 23 610 гривен.

В то же время лица, которые вообще не имеют страхового стажа, не будут получать пенсию вообще. Им назначат помощь от государства в размере прожиточного минимума, но только с 65 лет.

Обратите внимание! Для назначения временной помощи лицо подает в орган социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства или месту фактического проживания подает заявление и определенный пакет документов.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию по возрасту

Согласно, право на выход пенсию по возрасту в 2024 году имеют как мужчины, так и женщины:

при наличии не менее 31 года страхового стажа – в 60 лет;

при наличии не менее 21 года страхового стажа – в 63 года;

при наличии от 15 до 21 года страхового стажа – в 65 лет.