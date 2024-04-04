Якщо пенсіонер виїхав за кордон: чи будуть виплачувати пенсію

Чимало осіб похилого віку з початком повномасштабного вторгнення поїхали за кордон. У такому випадку нарахування виплат залежатиме від того, на який період часу українці покинули країну.

У якому випадку виплати припинять

У випадку, якщо поїздка відбулася лише на певний період часу, то пенсію продовжуватимуть нараховувати на колишні банківські рахунки особи. Проте, якщо кошти отримувалися через "Укрпошту" чи листоношу, то тоді пенсіонерам варто бути уважними.

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Річ у тім, що якщо людина впродовж 6 місяців поспіль не приходить за виплатами, то пенсія припиняється, а рахунок блокується.

Якщо виплати припинили, то особі доведеться звертатися особисто до Пенсійного фонду для відновлення виплат.

Проте, є можливість перевести пенсію з поштових переказів на банківську картку: для цього знадобляться електронна копія паспорта громадянина України, ідентифікаційний код (ІПН) та банківська картка з копіями повних реквізитів до неї (IBAN).

Як поновити виплати пенсіонерам

Ті особи, що мають статус біженців та проживають за кордоном, мають можливість надіслати заяву про поновлення виплат поштою. У такому випадку, до заяви доведеться додати наступні документи:

копії паспорта;

документи, що підтверджують отримання тимчасового захисту або статус біженця, а також реєстрацію місця тимчасового проживання, з перекладом на необхідну мову;

оригінал документа, який підтверджує, що особа є живою.

Усі документи мають бути завірені або у представництві України у країні перебування, або нотаріусом.