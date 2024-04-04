В каком случае выплаты прекратят

В случае, если поездка состоялась только на определенный период времени, то пенсию будут продолжать начислять на прежние банковские счета лица. Однако, если средства получались через "Укрпочту" или почтальона, то тогда пенсионерам стоит быть внимательными.

Читайте также: Какие льготы имеют пенсионеры в 2024 году

Дело в том, что если человек в течение 6 месяцев подряд не приходит за выплатами, то пенсия прекращается, а счет блокируется.

Важно! Если выплаты прекратили, то лицу придется обращаться лично в Пенсионный фонд для восстановления выплат.

Однако есть возможность перевести пенсию с почтовых переводов на банковскую карточку: для этого понадобятся электронная копия паспорта гражданина Украины, идентификационный код (ИНН) и банковская карта с копиями полных реквизитов к ней (IBAN).

Как возобновить выплаты пенсионерам

Те лица, имеющие статус беженцев и проживающие за рубежом, имеют возможность отправить заявление о возобновлении выплат по почте. В таком случае, к заявлению придется добавить следующие документы:

копии паспорта;

документы, подтверждающие получение временной защиты или статус беженца, а также регистрацию места временного проживания, с переводом на необходимый язык;

оригинал документа, который подтверждает, что лицо является живым.

Важно! Все документы должны быть заверены или в представительстве Украины в стране пребывания, или нотариусом.