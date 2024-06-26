Что в "пакете малыша"

"Пакет малыша" включает более 90 необходимых вещей, таких как подгузники, одеяла, одежду и многоразовые пеленки.

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В 2024 году его состав был обновлен, а родители могут выбрать денежную компенсацию в размере 7 689 гривен вместо пакета.

Справочно! Эта программа имеет целью поддержать семьи с новорожденными детьми и помочь родителям обеспечить надлежащий уход за младенцем. В 2024 году Министерство социальной политики Украины обновило состав "Пакета малыша", учитывая пожелания родителей и мнения экспертов.

Обновленный "Пакет малыша" содержит более 90 вещей, необходимых для новорожденного ребенка, в частности:

Подгузники: для обеспечения потребностей ребенка на первое время.

Одеяла: в частности, увеличен размер пледа-одеяла.

Одежда: бодики, штанишки-ползунки; уменьшено количество малого размера, чтобы дети не вырастали из одежды слишком быстро.

Полотенце: для ежедневного ухода за малышом.

Игрушки: для развития и забав.

Многоразовые влагостойкие пеленки: новый товар, пользующийся спросом.

Теплые вещи: включены дополнительные теплые предметы одежды.

Интересно! В пакете теперь есть книга "От рождения до года", разработана и напечатана ЮНИСЕФ. Это практическое руководство для родителей новорожденных детей.

Кто имеет право на "Пакет малыша"

Получить бэби-бокс могут мать/отец, а в случае их отсутствия - родственники, усыновители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели и патронатные воспитатели новорожденного ребенка. Право на получение "Пакета малыша" имеют:

Граждане Украины.

Иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают в Украине.

Беженцы, которые родили ребенка.

Как получить "пакет малыша"

"Пакет малыша" должен быть выдан в роддоме после рождения ребенка. Если на момент выписки бэби-бокса его не было, течение 30 календарных дней со дня рождения ребенка можно подать заявление на его получение в такие места:

Органы социальной защиты населения;

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту жительства или пребывания.

Какие документы нужны

Если ребенок родился в роддоме:

Заявление о предоставлении "Пакета малыша";

Свидетельство о рождении ребенка.

Если ребенок родился вне учреждения здравоохранения:

Заявление о предоставлении "Пакета малыша";

Свидетельство о рождении ребенка;

Документ, подтверждающий факт рождения ребенка (выданный учреждением здравоохранения или медицинской консультативной комиссией).

Если ребенок родился за границей:

Заявление о предоставлении "Пакета малыша";

Документ, выданный за рубежом (переведенный на украинский язык и заверенный нотариально).

Деньги вместо "пакета малыша"

Украинцы имеют возможность получить денежную компенсацию в размере 7 689 гривен за "Пакет малыша". Заявление на получение этой компенсации нужно подать не позднее, чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Важно! Полученные средства перечисляются на специальный счет в Приват Банке и могут использоваться только для приобретения детских товаров в торговых заведениях, которые присоединились к реализации пилотного проекта по монетизации "Пакета малыша".