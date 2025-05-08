Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области. Личности участников и очевидцев инцидента уже установлены.

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Что известно об избиении

Предварительно известно, что потерпевшего била 15-летняя девушка, а еще одна несовершеннолетняя снимала все телефон в присутствии очевидцев.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Всех участников вместе с родителями пригласили в территориальное подразделение полиции для опроса в присутствии психолога.

Решается вопрос о правовой квалификации и привлечения к ответственности родителей 15-летней девушки, которая избила малолетнего,

– говорится в сообщении.

Напомним, 21 мая в Белой Церкви состоится заседание по делу об избиении и пытках 12-летней девушки. Однако родителей некоторых обидчиков уже наказали – им назначили штрафы в размере от 850 до 1700 гривен. По словам представителей юридической компании, защищающей потерпевшую, такой подход указывает на "полное отсутствие единой судебной практики".