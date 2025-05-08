Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Львівської області. Особи учасників та очевидців інциденту вже встановлено.

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Що відомо про побиття

Попередньо відомо, що потерпілого била 15-річна дівчина, а ще одна неповнолітня фільмувала все телефон у присутності очевидців.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Усіх учасників разом з батьками запросили до територіального підрозділу поліції для опитування в присутності психолога.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації та притягнення до відповідальності батьків 15-річної дівчини, яка побила малолітнього,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 травня в Білій Церкві відбудеться засідання у справі про побиття та катування 12-річної дівчини. Однак батьків деяких кривдників уже покарали – їм призначили штрафи в розмірі від 850 до 1700 гривень. За словами представників юридичної компанії, що захищає потерпілу, такий підхід вказує на "повну відсутність єдиної судової практики".