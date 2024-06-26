Що в "пакунку малюка"
"Пакунок малюка" включає понад 90 необхідних речей, таких як підгузки, ковдри, одяг і багаторазові пелюшки.
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У 2024 році його склад був оновлений, а батьки можуть обрати грошову компенсацію в розмірі 7 689 гривень замість пакунка.
Оновлений "Пакунок малюка" містить понад 90 речей, необхідних для новонародженої дитини, зокрема:
- Підгузки: для забезпечення потреб дитини на перший час.
- Ковдри: зокрема, збільшено розмір пледа-ковдри.
- Одяг: бодіки, штанці-повзунки; зменшено кількість малого розміру, щоб діти не виростали з одягу надто швидко.
- Рушник: для щоденного догляду за малюком.
- Іграшки: для розвитку та забав.
- Багаторазові вологостійкі пелюшки: новий товар, що має попит.
- Теплі речі: включені додаткові теплі предмети одягу.
Хто має право на "Пакунок малюка"
Отримати бебі-бокс можуть мати/батько, а в разі їхньої відсутності — родичі, усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі новонародженої дитини. Право на отримання "Пакунку малюка" мають:
- Громадяни України.
- Іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні.
- Біженці, які народили дитину.
Як отримати "пакунок малюка"
"Пакунок малюка" має бути виданий в пологовому будинку після народження дитини. Якщо на момент виписки бебі-боксу його не було, протягом 30 календарних днів з дня народження дитини можна подати заяву на його отримання до таких місць:
- Органів соціального захисту населення;
- Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання або перебування.
Які документи потрібні
Якщо дитина народилася у пологовому будинку:
- Заява про надання "Пакунку малюка";
- Свідоцтво про народження дитини.
Якщо дитина народилася поза межами закладу охорони здоров’я:
- Заява про надання "Пакунку малюка";
- Свідоцтво про народження дитини;
- Документ, що підтверджує факт народження дитини (виданий закладом охорони здоров’я або медичною консультативною комісією).
Якщо дитина народилася за кордоном:
- Заява про надання "Пакунку малюка";
- Документ, виданий за кордоном (перекладений українською мовою та засвідчений нотаріально).
Гроші замість "пакунка малюка"
Українці мають можливість отримати грошову компенсацію у розмірі 7 689 гривень за "Пакунок малюка". Заяву на отримання цієї компенсації потрібно подати не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини.