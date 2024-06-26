Що в "пакунку малюка"

"Пакунок малюка" включає понад 90 необхідних речей, таких як підгузки, ковдри, одяг і багаторазові пелюшки.

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У 2024 році його склад був оновлений, а батьки можуть обрати грошову компенсацію в розмірі 7 689 гривень замість пакунка.

Довідково! Ця програма має на меті підтримати сім’ї з новонародженими дітьми та допомогти батькам забезпечити належний догляд за немовлям. У 2024 році Міністерство соціальної політики України оновило склад "Пакунку малюка", враховуючи побажання батьків та думки експертів.

Оновлений "Пакунок малюка" містить понад 90 речей, необхідних для новонародженої дитини, зокрема:

Підгузки: для забезпечення потреб дитини на перший час.

Ковдри: зокрема, збільшено розмір пледа-ковдри.

Одяг: бодіки, штанці-повзунки; зменшено кількість малого розміру, щоб діти не виростали з одягу надто швидко.

Рушник: для щоденного догляду за малюком.

Іграшки: для розвитку та забав.

Багаторазові вологостійкі пелюшки: новий товар, що має попит.

Теплі речі: включені додаткові теплі предмети одягу.

Цікаво! У пакунку тепер є книжка "Від народження до року", розроблена та надрукована ЮНІСЕФ. Це практичний порадник для батьків новонароджених дітей.

Хто має право на "Пакунок малюка"

Отримати бебі-бокс можуть мати/батько, а в разі їхньої відсутності — родичі, усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі новонародженої дитини. Право на отримання "Пакунку малюка" мають:

Громадяни України.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні.

Біженці, які народили дитину.

Як отримати "пакунок малюка"

"Пакунок малюка" має бути виданий в пологовому будинку після народження дитини. Якщо на момент виписки бебі-боксу його не було, протягом 30 календарних днів з дня народження дитини можна подати заяву на його отримання до таких місць:

Органів соціального захисту населення;

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання або перебування.

Які документи потрібні

Якщо дитина народилася у пологовому будинку:

Заява про надання "Пакунку малюка";

Свідоцтво про народження дитини.

Якщо дитина народилася поза межами закладу охорони здоров’я:

Заява про надання "Пакунку малюка";

Свідоцтво про народження дитини;

Документ, що підтверджує факт народження дитини (виданий закладом охорони здоров’я або медичною консультативною комісією).

Якщо дитина народилася за кордоном:

Заява про надання "Пакунку малюка";

Документ, виданий за кордоном (перекладений українською мовою та засвідчений нотаріально).

Гроші замість "пакунка малюка"

Українці мають можливість отримати грошову компенсацію у розмірі 7 689 гривень за "Пакунок малюка". Заяву на отримання цієї компенсації потрібно подати не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Важливо! Отримані кошти перераховуються на спеціальний рахунок у Приват Банку і можуть використовуватися тільки для придбання дитячих товарів у торгових закладах, які приєдналися до реалізації пілотного проєкту з монетизації "Пакунку малюка".