Кому не виплачують гроші

Нещодавно уряд переглянув умови виплат для ВПО. Згідно з новими правилами, якщо з'ясується, що одержувач не відповідає критеріям, необхідним для продовження або нового призначення виплат, допомога може бути скасована, а всі вже виплачені кошти мають бути повернуті державі.

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Відповідно до пункту 7-1 Порядку надання житлової допомоги внутрішньо переміщеним особам оголошено, що з 1 грудня 2023 року сім'ї, які звернуться за допомогою вперше, не отримуватимуть виплату, якщо будь-хто з членів сім'ї отримував певні види допомоги протягом трьох місяців, що передують зверненню або протягом періоду отримання допомоги.

Виплати можуть скасувати, якщо у родині хтось:

здійснив операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти (або банківських металів) на суму від 100 тисяч гривень (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних (зокрема реабілітаційних, протезування), соціальних та/або освітніх послуг);

або здійснила купівлю майна на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

або має депозит на цю суму.

Коли покупку здійснює один член сім'ї, це потенційно може завадити іншим членам сім'ї отримати заплановані виплати.

Чи треба повертати виплати

Відповідно до пункту 9 Порядку, уповноважені особи зобов'язані протягом 14 днів повідомити відповідний орган соціального захисту населення або орган виконавчої влади про всі зміни, які можуть вплинути на право на отримання допомоги.

Якщо цього не зробити, вимоги соціального захисту про повернення виплачених коштів вважаються законними відповідно до пункту 29 Порядку.

У випадку, коли особа не хоче повертати гроші добровільно, уповноважений орган може стягнути їх у судовому порядку.