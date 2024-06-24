Виплати безробітним

Якщо ВПО є працездатною і не зареєстрованою як ФОП або в центрі зайнятості, їй варто зареєструватися в центрі зайнятості для отримання статусу безробітного.

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Це дасть право на допомогу по безробіттю від 1500 до 7100 гривень на 90 календарних днів (для осіб передпенсійного віку — до 360 днів під час дії воєнного стану), а також інші пільги.

Крім того, безробітні ВПО мають право на такі види допомоги:

кар'єрна підтримка: допомога в пошуку роботи та працевлаштуванні від кар'єрного радника;

освітні послуги: консультації, інформаційна та професійна підтримка для перекваліфікації.

Виплати малозабезпеченим сім'ям

Якщо дохід сім'ї ВПО менший за прожитковий мінімум, сім'я має право на державну соціальну допомогу для малозабезпечених сімей.

Величина цієї допомоги залежить від віку дітей та статусу працездатних членів сім'ї. Наприклад, для дітей віком до 6 років цей мінімум становить 140% відповідного прожиткового мінімуму, а для працездатних осіб — 55%.

Розміри прожиткового мінімуму:

для дітей до 6 років: 3 588 гривень (140% відповідного прожиткового мінімуму);

для дітей від 6 до 18 років: 4 474 гривень (140% відповідного прожиткового мінімуму);

для працездатних осіб: 1 665 гривень (55% відповідного прожиткового мінімуму);

для осіб, які втратили працездатність: 2 361 гривень (100% відповідного прожиткового мінімуму).

Пільги та субсидії

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Для цього їм достатньо мати довідку про фактичне місце проживання, а не обов'язково бути зареєстрованими у житловому приміщенні.

Зауважте! Розмір субсидії залежить від вартості послуг та доходів сім'ї. Мешканці тимчасово окупованих територій або зони бойових дій, яким продовжено виплати на період дії воєнного стану, можуть подати заяву до Пенсійного фонду для перерахунку.