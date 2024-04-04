Які пільги мають пенсіонери
Раніше мінімальна сума пенсії дорівнювала прожитковому мінімуму і складала 2 093 гривні, а тепер вона зросла до 2 361 гривні. Для полегшення фінансового становища та соціального захисту пенсіонерів, держава пропонує їм ряд пільг, визначених з Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Читайте також Аби не втратити виплати: про що пенсіонери мають попередити ПФУ
Безоплатний проїзд: З наявністю пенсійного посвідчення, пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у громадському наземному транспорті (крім таксі) та у залізничному транспорті приміського сполучення без обмеження за місцем проживання.
Юридична допомога: Пенсіонери мають доступ до безоплатної юридичної допомоги, що фінансується з держбюджету, включаючи захист і представництво інтересів в судах, держорганах, органах місцевого самоврядування та допомогу у складенні процесуальних документів.
Державна субсидія: Пенсіонери можуть претендувати на отримання державної субсидії для покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Для цього необхідно звернутися до соціальних служб, подати заяву та декларацію про доходи.
Пільга на 100% комунальних послуг
Пенсіонери, які живуть у сільській місцевості та мають досвід роботи в певних професіях, можуть скористатися 100% знижкою на оплату комунальних послуг. Ця пільга також стосується придбання твердого та рідкого палива для печей і скрапленого газу. До категорій працівників, які мають право на цю пільгу, належать:
- Педагогічні працівники;
- Медичні та фармацевтичні працівники;
- Спеціалісти з захисту рослин;
- Працівники музеїв та бібліотек;
- Працівники державних та комунальних культурних закладів та установ освіти.