Які пільги мають пенсіонери

Раніше мінімальна сума пенсії дорівнювала прожитковому мінімуму і складала 2 093 гривні, а тепер вона зросла до 2 361 гривні. Для полегшення фінансового становища та соціального захисту пенсіонерів, держава пропонує їм ряд пільг, визначених з Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

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Безоплатний проїзд : З наявністю пенсійного посвідчення, пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у громадському наземному транспорті (крім таксі) та у залізничному транспорті приміського сполучення без обмеження за місцем проживання.

Юридична допомога : Пенсіонери мають доступ до безоплатної юридичної допомоги, що фінансується з держбюджету, включаючи захист і представництво інтересів в судах, держорганах, органах місцевого самоврядування та допомогу у складенні процесуальних документів.

Державна субсидія: Пенсіонери можуть претендувати на отримання державної субсидії для покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Для цього необхідно звернутися до соціальних служб, подати заяву та декларацію про доходи.

Пільга на 100% комунальних послуг

Пенсіонери, які живуть у сільській місцевості та мають досвід роботи в певних професіях, можуть скористатися 100% знижкою на оплату комунальних послуг. Ця пільга також стосується придбання твердого та рідкого палива для печей і скрапленого газу. До категорій працівників, які мають право на цю пільгу, належать: