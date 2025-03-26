Деяким українцям уряд спростив порядок пенсійних виплат

Кабмін встановив порядок отримання пенсій для всіх українців незалежно від їх місцеперебування. Мова йде про Україну, тимчасово окуповані території або інші країни.

Уряд змінив правила отримання пенсій для деяких українців

Річ у тім, що раніше деякі категорії пенсіонерів мали окремий алгоритм отримання пенсійних виплат, що ускладнювало отримання коштів, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Для врегулювання ситуації Уряд ухвалив зміни, які встановлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місцезнаходження: в Україні, на ТОТ чи за кордоном,

– йдеться у повідомленні відомства.

Тобто тепер такі пенсіонери можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України. Тоді як раніше гроші нараховувалися лише на рахунок Ощадбанку.

Зокрема для отримання пенсій українці, які тимчасово проживають за кордоном або на ТОТ, мають щорічно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня. А пенсіонери, які живуть в окупації, мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців. Це за умови, якщо вони не проходили фізичну ідентифікацію.

Такі вимоги встановлено для підтвердження того, що пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної території України:

живий;

кошти пенсії зі своєї картки отримує саме він.

Важливо! Виплата пенсій громадянам на ТОТ та тим, які виїхали з ТОТ, відбувається за умови підтвердження інформації про неодержання пенсії від Росії. Для цього слід написати заяву про неодержання пенсії від країни-агресорки, та подати до ПФУ.