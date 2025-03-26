Чому та як в українців зникають довідки про зарплати

Раніше для розрахунку пенсії брали зарплату за будь-які 5 років до 2000 року і за всі періоди роботи з 1 липня 2000 року до моменту призначення пенсії, пише 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Про це йдеться у статті 40 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Однак вже З жовтня 2011 року стаття зазнала змін.

З того року для обчислення пенсійної виплати враховується вся зарплата людини після 1 липня 2000 року. Зарплата до вказаної дати береться тільки:

за бажанням людини;

якщо стаж після 1 липня 2000 року становить менш ніж 5 років.

Слід також додати, що довідка про зарплату до 2000 року приймається тільки за умови підтвердження її первинними документами, щоб Пенсійний фонд мав можливість їх перевірити.

Як підтвердити зарплату первинними документами? Наприклад, якщо особа виходить на

Якщо документи збереглися, а там вказана непогана зарплата, це позитивно впливає на загальний коефіцієнт пенсії. Але мова йде про пенсії, які призначені після 1 жовтня 2011 року. Наприклад, якщо особа виходить на пенсію цього року, то їй повинні розрахувати зарплату за всі періоди роботи з липня 2000-го до 2025 року. Зокрема, за власним бажанням, вона може додатково надати якусь архівну довідку.Якщо документи збереглися, а там вказана непогана зарплата, це позитивно впливає на загальний коефіцієнт пенсії. Але мова йде про пенсії, які призначені після 1 жовтня 2011 року.

Ніхто не має права переглядати пенсії, призначені до тієї реформи і відповідних змін. Тоді не було умов проводити обов’язкову перевірку таких довідок,

– наголосили у матеріалі.

Таким чином, як пише видання, відбувається "свавілля у пенсійній системі", бо у людини можуть просто "викидати" довідку її з розрахунку, залишаючи лише офіційну зарплату за двохтисячні роки. Адже саме вона підтверджена офіційними даними персоніфікованого обліку.

Важливо! У тексті підкреслюється, що закон взагалі не передбачає перевірку довідки про зарплату такого пенсіонера.