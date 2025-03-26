Почему и как у украинцев исчезают справки о зарплатах

Ранее для расчета пенсии брали зарплату за любые 5 лет до 2000 года и за все периоды работы с 1 июля 2000 года до момента назначения пенсии, пишет 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Об этом говорится в статье 40 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Однако уже с октября 2011 года статья претерпела изменения.

С того года для исчисления пенсионной выплаты учитывается вся зарплата человека после 1 июля 2000 года. Зарплата до указанной даты берется только:

по желанию человека;

если стаж после 1 июля 2000 года составляет менее 5 лет.

Следует также добавить, что справка о зарплате до 2000 года принимается только при условии подтверждения ее первичными документами, чтобы Пенсионный фонд имел возможность их проверить.

Как подтвердить зарплату первичными документами? Например, если лицо выходит на

Если документы сохранились, а там указана неплохая зарплата, это положительно влияет на общий коэффициент пенсии. Но речь идет о пенсиях, которые назначены после 1 октября 2011 года. Например, если лицо выходит на пенсию в этом году, то ему должны рассчитать зарплату за все периоды работы с июля 2000-го до 2025 года. В частности, по собственному желанию, он может дополнительно предоставить какую-то архивную справку.Если документы сохранились, а там указана неплохая зарплата, это положительно влияет на общий коэффициент пенсии. Но речь идет о пенсиях, которые назначены после 1 октября 2011 года.

Никто не имеет права пересматривать пенсии, назначенные до той реформы и соответствующих изменений. Тогда не было условий проводить обязательную проверку таких справок,

– отметили в материале.

Таким образом, как пишет издание, происходит "произвол в пенсионной системе", потому что у человека могут просто "выбрасывать" справку ее из расчета, оставляя только официальную зарплату за двухтысячные годы. Ведь именно она подтверждена официальными данными персонифицированного учета.

Важно! В тексте подчеркивается, что закон вообще не предусматривает проверку справки о зарплате такого пенсионера.