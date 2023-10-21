Пенсійні виплати збільшать: яких категорій громадян це стосується

Уряд запровадив підвищення пенсій трьом категоріям громадян. Це стосуватиметься як тих, хто наразі отримує мінімальну пенсію, так і тих, хто отримує максимальну.

Які пенсії зростуть

Оскільки у бюджеті-2024 передбачене зростання прожиткового мінімуму, який привʼязаний до максимальної та мінімальної пенсії, то ці виплати з накступного року зростуть.

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Мінімальна пенсія зросте з 2 093 до 2 361 гривень (один прожитковий мінімум).

Максимальна – з 20 930 до 23 610 гривень (10 прожиткових мінімумів).

У березні 2024 року відбудуться зміни в нарахуванні пенсій. Це потрібно для того, щоб зменшити непропорційні виплати тим, хто на пенсії давно, і тим, хто лише пішов,

– зазначає голова Кабінету міністрів.

Зверніть увагу! 65-річним громадянам, що мають відповідний стаж – пенсія зросте з 2 680 до 2 840 гривень. У квітні 2024 року виплата для цієї категорії громадян збільшиться ще раз до 32 00 гривень.

Деяким пенсіонерам можуть урізати виплати

Якщо пенсіонер є боржником і не платить аліменти, кредити, штрафи тощо, ПФУ може зменшити суму виплат задля погашення боргу. Зазвичай це від 20 до 50% від загальної суми.

Це питання регулюється статтею 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Наразі ж середня пенсія в Україні виглядає так:

до 3 тисяч гривень – 29,8%;

3 – 4 тисячі гривень – 21,25%;

4 – 5 тисяч гривень – 14,9%;

5 – 10 тисяч гривень – 23,21%;

понад 10 тисяч гривень – 10,70%.

Близько 2,7 мільйона українців продовжують працювати після виходу на пенсію і отримують виплати на рівні 5 614 гривень.