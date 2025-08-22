Кількість стажу впливає на розмір пенсії, а також на можливість особи вийти на заслужений відпочинок. Потрібно розуміти, що розрахунок цієї величини має свої особливості.

Що робити, якщо маєш менш як 20 років стажу?

У кількість стажу враховується лише час, який особа пропрацювала офіційно. Також туди зараховують і інші визначені види діяльності. Наприклад, відпустку по догляду з дитиною, пише 24 Канал.

Якщо сукупна кількість стажу менше 20 років, але більш як 15, особа може офіційно піти на пенсію у 65. Уявимо, що:

дохід такого громадянина – 10 000 гривень;

стаж – 18 років

Тоді пенсійна виплата виходить приблизно – 2,2 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо не маєш достатньо стажу / Скриншот пенсійний калькулятор

Зауважте! Оскільки ця сума не відповідає встановленому Пенсійним фондом мінімуму, її штучно дотягують до 3 038 гривень. Тобто, до мінімального розміру пенсії для такої особи.

Яка пенсія, якщо стажу менш як 15 років?

Якщо особа не встигла набути 15 років стажу, вона не має права на пенсію у класичному розумінні. Такому громадянину надається спеціальна допомога.

Так звана соціальна пенсія призначається, якщо цьому відповідає дохід родини. Вона визначається як:

різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (зараз це 2 361 гривня) та середнім місячним доходом родини на людину за останні 6 місяців;

водночас ця сума не може бути більш як прожитковий мінімум для працездатної особи – 3 028 гривень.

Зверніть увагу! Ця виплата не може бути менш як прожитковий мінімум для працездатних осіб. Тобто, – 2 361 гривні.