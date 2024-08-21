Який пенсійний вік для виходу на пенсію зараз

Протягом наступних чотирьох років вимоги до виходу на пенсію будуть поступово збільшуватися. Це означає, що громадянам доведеться працювати довше, перш ніж вони зможуть скористатися пенсійними виплатами.

Пенсійний вік в Україні

Середній пенсійний вік в Україні наразі становить близько 54 років. Втім, аби нині вийти на пенсію, до 60 років потрібно набути 31 рік страхового стажу, а у 63 роки – мати від 21 року стажу. Однак, упродовж наступних чотирьох років вимоги до виходу на пенсію поступово посилюватимуться, то українцям прийдеться працювати довше.

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Щорічно тривалість необхідного страхового стажу для отримання пенсії зростатиме на 12 місяців. Таким чином, для осіб, які досягнуть пенсійного віку у 2028 році, буде потрібно вже 35 років страхового стажу для призначення пенсії.

Що таке страховий стаж

Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає обов'язковому державному пенсійному страхуванню. Протягом цього часу щомісяця сплачуються страхові внески, які не можуть бути меншими за встановлений мінімальний розмір.

Для того, щоб піти на пенсію в 60 років, треба буде досягти:

у 2024-му – від 31 року стажу;

у 2025-му – від 32 року стажу;

у 2026-му – від 33 року стажу;

у 2027-му – від 34 року стажу;

у 2028-му – від 35 року стажу.

Відповідно, щоб вийти на пенсію в 63 роки, потрібно буде мати:

у 2024-му – від 21 до 31 року стажу;

у 2025-му – від 22 до 32 років стажу;

у 2026-му – від 23 до 33 року стажу;

у 2027-му – від 24 до 34 року стажу;

у 2028-му – від 25 до 35 року стажу.

Важливо! Водночас 65-річним особам достатньо мати 15 років стажу.