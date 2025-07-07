Чи підвищать пенсійний вік в Україні в найближчі 5 років

Піти на пенсію в Україні можна у 60, 63 чи 65 років, залежно від набутого стажу. Стало відомо, чи планує уряд підвищити пенсійний вік та як змінюватимуть вимоги щодо стажу.

Чи підвищать пенсійний вік

Вік виходу на пенсію в Україні регулює закон, повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт пенсійної реформи.

Дивіться також Яка буде пенсія, якщо маєш 22 роки стажу

Згідно з ним, пенсійний вік в Україні поки що підвищувати не планують. Навпаки, реформа спрямована на спрощення доступу до пенсійної системи та збереження наявного віку виходу на пенсію.

Однак у майбутньому Україні, ймовірно, доведеться переглянути пенсійний вік через демографічне навантаження – співвідношення працюючих і пенсіонерів уже наблизилося до 1:1.

Як підвищуватимуть норму стажу

Починаючи з 2018 року норма тривалості стажу щороку збільшується на один рік. У 60 років вийти на пенсію зможуть ті, хто має відповідний стаж, а саме:

2025 року – від 32 років стажу;

2026 року – від 33 років стажу;

2027 року – від 34 років стажу;

2028 року – від 35 років стажу.

Вийти на пенсію у 63 роки можна:

2025 року – від 22 до 32 років стажу;

2026 року – від 23 до 33 років стажу;

2027 року – від 24 до 34 років стажу;

2028 року – від 25 до 35 років стажу.

Для виходу на пенсію у 65 років потрібно:

2025 року – від 15 до 22 років стажу;

2026 року – від 15 до 23 років стажу;

2027 року – від 15 до 24 років стажу;

2028 року – від 15 до 25 років стажу.

Зауважте! Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії.