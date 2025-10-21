Сьогодні українці можуть вийти на пенсію щонайменше у 60 років, однак не всі. Від чого залежатиме вік виходу на відпочинок у майбутньому, розповімо далі.

У якому віці можна вийти на пенсію?

Призначення пенсії відбувається при досягненні відповідного віку за наявності необхідного страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Пенсійний вік наразі традиційно складає 60 років. Однак у 2025 році підвищили вимоги до страхового стажу, необхідного для виходу на відпочинок у цьому віці. Наразі, щоб отримувати пенсію за віком у 60, потрібно мати щонайменше 32 роки стажу.

Якщо стажу недостатньо, українець може вийти на відпочинок пізніше:

у 63 роки – за наявності щонайменше 22 років страхового стажу;

у 65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Варто знати! Призначення пенсії за віком регулюється статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як зростатимуть вимоги до стажу?

Вимоги до стажу для виходу на пенсію зростають з 2018 року. Щороку вони збільшуються на 12 місяців. У майбутньому розраховувати на пенсійні виплати у 60 років громадяни зможуть:

у 2026 році – за наявності 33 років стажу;

у 2027 році – за наявності 34 років стажу;

у 2028 році – маючи від 35 років стажу.

На пенсію у 63 роки можна буде:

2026 року – маючи від 23 до 33 років стажу;

2027 року – за наявності 24 до 34 років стажу;

2028 року – маючи 25 до 35 років стажу.

Для виходу на пенсію у 65 років потрібно буде мати у наступні 3 роки щонайменше 15 років стажу.

Варто знати! У проєкті пенсійної реформи, який цього року розробило Міністерство соціальної політики, немає поки що норм про підвищення пенсійного віку в Україні. Однак експерти прогнозують, що у майбутньому його все-таки доведеться збільшувати через демографічну ситуацію і зростання кількості пенсіонерів у співвідношенні до тих, хто працює.

Чи мають жінки право на дострокову пенсію?