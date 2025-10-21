Сегодня украинцы могут выйти на пенсию минимум в 60 лет, однако не все. От чего будет зависеть возраст выхода на отдых в будущем, расскажем далее.

В каком возрасте можно выйти на пенсию?

Назначение пенсии происходит при достижении соответствующего возраста при наличии необходимого страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Как меняется пенсия украинцев после 65 лет

Пенсионный возраст сейчас традиционно составляет 60 лет. Однако в 2025 году повысили требования к страховому стажу, необходимого для выхода на отдых в этом возрасте. Сейчас, чтобы получать пенсию по возрасту в 60, нужно иметь не менее 32 лет стажа.

Если стажа недостаточно, украинец может выйти на отдых позже:

в 63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

в 65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Стоит знать! Назначение пенсии по возрасту регулируется статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как будут расти требования к стажу?

Требования к стажу для выхода на пенсию растут с 2018 года. Ежегодно они увеличиваются на 12 месяцев. В будущем рассчитывать на пенсионные выплаты в 60 лет граждане смогут:

в 2026 году – при наличии 33 лет стажа;

в 2027 году – при наличии 34 лет стажа;

в 2028 году – имея от 35 лет стажа.

На пенсию в 63 года можно будет:

в 2026 году – имея от 23 до 33 лет стажа;

в 2027 году – при наличии 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году – имея 25 до 35 лет стажа.

Для выхода на пенсию в 65 лет нужно будет иметь в следующие 3 года не менее 15 лет стажа.

Стоит знать! У проекте пенсионной реформы, который в этом году разработало Министерство социальной политики, нет пока норм о повышении пенсионного возраста в Украине. Однако эксперты прогнозируют, что в будущем его все-таки придется увеличивать из-за демографической ситуации и роста количества пенсионеров в соотношении к тем, кто работает.

Имеют ли женщины право на досрочную пенсию?