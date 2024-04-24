Вихід на пенсію в 60 років: скільки стажу потрібно мати у 2024 році
24 квітня 2024, 17:45Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Для виходу на заслужений відпочинок українцям необхідно набути певну кількість страхового стажу. У ПФУ зазначили, що цей показник в Україні залежить також від віку.
Хто може вийти на пенсію у 60 років
Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Відтак, для того аби піти на заслужений відпочинок у 60 років, цьогоріч в особи має бути щонайменше 31 рік стажу.
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А громадяни, які досягли віку 63 роки, мають набути 21 рік стажу для виходу на пенсію цьогоріч. Водночас 65-річним особам достатньо мати 15 років стажу.Зауважте! Вимоги до стажу в Україні будуть змінюватись щорічно до 2028 року. Оновлення діятимуть для тих, хто хоче вийти на пенсію у 60 та 63 роки. Для бажаних піти на заслужений відпочинок у 65 років умови не зміняться.
Як змінюватимуться вимоги до страхового стажу
Відповідно, аби піти на пенсію у 60 років майбутній пенсіонер має набути:
- у 2025 році – щонайменше 32 роки страхового стажу;
- у 2026 році – 33 роки;
- у 2027 році – 34 роки;
- у 2028 році – 35 років.
Для тих, хто хоче вийти на заслужений відпочинок у 63 роки вимоги до стажу зміняться наступним чином:
- у 2025 році – потрібно набути від 22 до 32 років страхового стажу;
- у 2026 році – від 23 до 33 років;
- у 2027 році – від 24 до 34 років;
- у 2028 році – від 25 до 35 років.