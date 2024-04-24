Вихід на пенсію в 60 років: скільки стажу потрібно мати у 2024 році

Для виходу на заслужений відпочинок українцям необхідно набути певну кількість страхового стажу. У ПФУ зазначили, що цей показник в Україні залежить також від віку.

Хто може вийти на пенсію у 60 років

Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Відтак, для того аби піти на заслужений відпочинок у 60 років, цьогоріч в особи має бути щонайменше 31 рік стажу.

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А громадяни, які досягли віку 63 роки, мають набути 21 рік стажу для виходу на пенсію цьогоріч. Водночас 65-річним особам достатньо мати 15 років стажу.

Як змінюватимуться вимоги до страхового стажу

Вимоги до стажу в Україні будуть змінюватись щорічно до 2028 року. Оновлення діятимуть для тих, хто хоче вийти на пенсію у 60 та 63 роки. Для бажаних піти на заслужений відпочинок у 65 років умови не зміняться.

Відповідно, аби піти на пенсію у 60 років майбутній пенсіонер має набути:

у 2025 році – щонайменше 32 роки страхового стажу;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

Для тих, хто хоче вийти на заслужений відпочинок у 63 роки вимоги до стажу зміняться наступним чином:

у 2025 році – потрібно набути від 22 до 32 років страхового стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років;

у 2027 році – від 24 до 34 років;

у 2028 році – від 25 до 35 років.