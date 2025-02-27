Чи буде підвищення пенсійного віку в Україні у 2025 році

Пенсіонери зараз можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Підвищення пенсійного віку найближчим часом не планується, однак вийти на заслужений відпочинок цьогоріч стане важче.

Чи будуть в Україні змінювати пенсійний вік

Урядовиця Дарія Марчак каже, що перегляду пенсійного віку найближчим часом не буде. Йдеться як про зниження, так і підвищення цього показника, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Дарія Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики України Період життя на пенсії складає приблизно 15 років. Треба розуміти, що у нас надмірна передчасна смертність чоловіків трапляється приблизно у віці 45 – 50 років. У тих, хто доживає до пенсійного віку, потім період більш-менш стандартний. Тому перегляд пенсійного віку наразі не передбачається.

Марчак наголошує, що знизити пенсійний вік Україна просто не може собі дозволити.

Зверніть увагу! Середня тривалість життя в 2021 році складала 62 роки.

Хто зможе вийти на пенсію у 2025 році

Мінімальна кількість стажу, яку потрібно набути, щоб вийти на пенсію цьогоріч зросла: