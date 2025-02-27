Будут ли в Украине менять пенсионный возраст

Чиновница Дарья Марчак говорит, что пересмотра пенсионного возраста в ближайшее время не будет. Речь идет как о снижении, так и повышении этого показателя, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Украины Период жизни на пенсии составляет около 15 лет. Надо понимать, что у нас чрезмерная преждевременная смертность мужчин случается примерно в возрасте 45– 50 лет. У тех, кто доживает до пенсионного возраста, затем период более или менее стандартный. Поэтому пересмотр пенсионного возраста пока не предусматривается.

Марчак отмечает, что снизить пенсионный возраст Украина просто не может себе позволить.

Обратите внимание! Средняя продолжительность жизни в 2021 году составляла 62 года.

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Минимальное количество стажа, которое нужно приобрести, чтобы выйти на пенсию в этом году выросло: