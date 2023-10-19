На 50% менше: деяким пенсіонерам можуть урізати виплати

У випадку деяких порушень з боку пенсіонера, ПФУ може урізати його пенсію на 20%, а то й 50%. Усе це відбувається цілком законно.

Кому можуть урізати пенсію

Виплати можуть урізати через наступні причини:

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виконання судових рішень, рішень та вироків суду, які стосуються майнових стягнень;

виконавчі написи, видані нотаріусами;

інші рішення та постанови, які підлягають виконанню аналогічно до судових рішень.

Це питання регулюється статтею 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Тож, якщо особа є боржником і не платить аліменти, кредити, штрафи тощо, ПФУ може зменшити суму виплат задля погашення боргу. Зазвичай це від 20 до 50% від загальної суми.

Наприклад до 50% урізають для сплати:

аліментів;

збитків внаслідок розкрадання майна підприємств, установ і організацій;

збитків, завданих здоров'ю чи призвели до інвалідності;

сум, які були переплачені заробітної плати у відповідності до закону.

До 20% забирають для виплати інших видів стягнень. У будь-якому разі стягувач та боржник мають бути попереджені виконавцем постановою про відкриття виконавчого провадження рекомендованим листом.

Скільки українців отримує мінімальні виплати

За статистикою ПФУ нині в Україні є близько 10,5 мільйона пенсіонерів, третина з яких навіть не отримує 3 тисячі гривні. Середній розмір пенсії знаходиться на рівні 5 350 гривень.

Розмір пенсій серед українців виглядає так:

до 3 тисяч гривень – 29,8%;

3 – 4 тисячі гривень – 21,25%;

4 – 5 тисяч гривень – 14,9%;

5 – 10 тисяч гривень – 23,21%;

понад 10 тисяч гривень – 10,70%.

До слова близько 2,7 мільйона українців продовжують працювати після виходу на пенсію і отримують виплати на рівні 5 614 гривень.