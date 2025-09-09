Перевірять на доброчесність: на митників чекає нова переатестація
- Уряд затвердив новий порядок переатестації митників, що передбачає перевірку професійної кваліфікації та доброчесності через три етапи: тестування на знання законодавства, логічне мислення та співбесіду.
Процес атестації буде фіксуватися на відео, результати оприлюднять на офіційному сайті, а відмова чи провал під час перевірки стане підставою для звільнення.
Уряд 9 вересня затвердив новий порядок переатестації посадовців митної служби. Він передбачає проведення одноразової перевірки працівників митниці.
Як атестуватимуть митників?
Основна мета проведення атестації митників полягає у тому, щоб підтвердити їхню професійну кваліфікацію та доброчесність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів України.
Дивіться також Митниця вводить мораторій на перевірки: кого не чіпатимуть і чому
Перевірка співробітників Держмитслужби проходитиме і три етапи:
- спочатку проведуть тестування на знання Конституції України, антикорупційного та митного законодавства;
- потім тест на логіку та вміння працювати з інформацією;
- а також співбесіду для комплексної оцінки професійної компетентності та доброчесності.
Особлива увага приділяється принципам прозорості та об'єктивності. Весь процес атестації, включно з тестуванням та співбесідою, буде фіксуватися за допомогою безперервної відео- та аудіофіксації,
– додали в Мінфіні.
Результати атестації митників оприлюднять на офіційному сайт митної служби.
За новими правилами, відмовитися від проходження атестації митники не зможуть – за це звільнять. Провал під час перевірки теж буде підставою для звільнення.
Варто знати! Представникам ЗМІ дозволять бути присутніми на атестації митників – на будь-якому етапі. Для цього журналістам потрібно буде отримати акредитацію та письмово зобов'язатися не розголошувати персональних даних.
Реформа митниці в Україні: що відомо?
Нещодавно в Україні розробили проєкт нового Митного кодексу. Він підготовлений фахівцями Мінфіну та Держмитслужби за підтримки експертів ЄС і базується на митному законодавстві Євросоюзу. Уряд України схвалив цей проєкт і передав на оцінку до Європейської Комісії.
За висновками Єврокомісії, Україна досягла значного прогресу у проведенні митної реформи за останні два роки. Єврокомісія рекомендує надати українській митниці статус правоохоронного органу та пропонує розширити повноваження митних органів для проведення оперативно-розшукових заходів і досудових розслідувань.
На початку ж серпня Уряд оголосив старт відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби, що є частиною заходів з реалізації митної реформи. Конкурс офіційно розпочався на засіданні Кабміну 4 серпня.