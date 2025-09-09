Уряд 9 вересня затвердив новий порядок переатестації посадовців митної служби. Він передбачає проведення одноразової перевірки працівників митниці.

Як атестуватимуть митників?

Основна мета проведення атестації митників полягає у тому, щоб підтвердити їхню професійну кваліфікацію та доброчесність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів України.

Перевірка співробітників Держмитслужби проходитиме і три етапи:

спочатку проведуть тестування на знання Конституції України, антикорупційного та митного законодавства;

потім тест на логіку та вміння працювати з інформацією;

а також співбесіду для комплексної оцінки професійної компетентності та доброчесності.

Особлива увага приділяється принципам прозорості та об'єктивності. Весь процес атестації, включно з тестуванням та співбесідою, буде фіксуватися за допомогою безперервної відео- та аудіофіксації,

– додали в Мінфіні.

Результати атестації митників оприлюднять на офіційному сайт митної служби.

За новими правилами, відмовитися від проходження атестації митники не зможуть – за це звільнять. Провал під час перевірки теж буде підставою для звільнення.

Варто знати! Представникам ЗМІ дозволять бути присутніми на атестації митників – на будь-якому етапі. Для цього журналістам потрібно буде отримати акредитацію та письмово зобов'язатися не розголошувати персональних даних.

